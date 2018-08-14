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Суд за дело: разбираем самые яркие выходы «звездных» подростков
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Суд за дело: разбираем самые яркие выходы «звездных» подростков 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Ава Элизабет Филипп
Черное платье плюс черные босоножки
Алиса: «Ава Элизабет — копия своих родителей, Риз Уизерспун и Райана Филиппа. Выглядит элегантно. И ничего лишнего. Браво!»
Игорь: «Мне больше по душе ее слегка хулиганские образы, а не этот total black. Он явно взрослит Аву. Может, стоит еще немножко побыть озорной девчонкой?»
Лукерья: «Очень гармонично. Даже не к чему придраться».
Молли Бобби Браун
Черный костюм плюс желтые туфли
Алиса: «Моя любимица со времен нашумевшего сериала. Обожаю ее! Вот только слишком уж взросло она одевается для своего прекрасного юного возраста».
Игорь: «Звезда всерьез намерена побороться за титул иконы стиля! И она на правильном пути. Ей удается оставаться остромодной, но не заигрывать с гоп-стайлом с Фэйрфакс-авеню».
Лукерья: «Милли из тех актрис, которым за осознанный взгляд и внутреннюю силу можно простить все. Даже то, что жакет слегка коротковат»
Стефания Маликова
Кроп-топ и юбка с принтом плюс черная косуха
Алиса: «Молодая, красивая, модная! Единственное, мне всегда хочется избавиться от таких высоких каблуков».
Игорь: «Все ровно, ожидаемо и в принципе неплохо. Нравится сочетание „девчачьего“ костюма с грубой косухой. Немного смущает обувь, которая зрительно укорачивает ноги».
Лукерья: «Наряд чуть простит дочку известного певца. Все смотрится здорово, но так сейчас ходит вся Москва. Нет индивидуальности».
Кайя Гербер
Жакет с принтом «огурец» и черные джинсы
Алиса: «Еще один клон своих родителей. У них с Синди очень похожие стили. Но, как и многие ее сверстницы, Кайя тоже одевается чересчур взросло».
Игорь: «И хочется придраться, да не получается. Органичный образ, состоящий из беспроигрышных элементов: идеального жакета, легкой, чуть прозрачной блузы и зауженных брюк. Мама может гордиться!»
Лукерья: «Хороша, спору нет. Наряд гармоничен, но Кроуфорд в нем выглядела бы лучше. Какая я злая».
Лили-Роуз Депп
Топ и юбка из твида плюс нюдовые босоножки
Алиса: «Неудачный выход Лили. И достоинства фигуры не подчеркнуты. Люблю ее более подростковые образы».
Игорь: «Красивый костюм, и мне импонирует этот почти „конский хвост“, но вот босоножки раздражают. Из-за практически полной открытости и их телесного оттенка ноги кажутся массивными».
Лукерья: «Хочется юбку повыше подтянуть — ноги смотрелись бы изящнее. Остальное красиво, хотя мне всегда казалось, что Chanel больше подходит девушкам постарше».
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