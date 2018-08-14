По следам Paris Fashion Week: тренды на осень и зиму

Рaris Fashion Week попрощалась с нами до сентября, а мы, недолго погрустив, еще раз пересмотрели все коллекции и составили список трендов, которые предложили дизайнеры. Заодно подобрали достойные альтернативы среди бюджетных марок и разузнали, как все это правильно носить, чтобы выглядеть модной иконой, а не городской сумасшедшей (ведь розовые перья хорошо смотрятся только на подиуме и маскараде). Запоминайте.

50+ оттенков розового

Всегда мечтали ненадолго стать Барби? Что ж, час Х настал! В этом сезоне дизайнеры не на шутку увлеклись розовым, использовав почти все оттенки цвета (и это не шутка). Лососевый, фуксия, shocking pink, попурри, персик — продолжать можно до бесконечности. Лидерами по количеству вариаций стали платья — они появились у Ronald van der Kemp, Christian Dior, Giambattista Valli и других домов моды. Schiaparelli представил костюм-фламинго, Ralph & Russo — розовые брюки, Dundas — провокационные юбки.

Как внедрить этот цвет в свой гардероб? Хотите примерить total look? Берите пример с Ulyana Sergeenko: выбирайте вещи приглушенных оттенков и дополняйте их неяркими аксессуарами. Если же душа настырно просит красок, комбинируйте только один предмет взрывного розового с вещами нейтральных цветов (черными, белыми). Важное правило: крой розовых вещей должен быть максимально простым и лаконичным — минимум рюшек и оборок!

Воланы и многослойность

Привет, цыганка Сэра! В новом сезоне конкуренцию розовому могут составить разве что перья и воланы всех форм, размеров, фактур и цветов. В течение всей Paris fashion week по подиумам проплывали то ли школьные выпускницы, то ли балерины из ведущих театров, то ли невесты из табора, случайно оказавшегося поблизости. В любви к многослойности были замечены Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Ulyana Sergeenko, Alexis Mabille, Maison Rabih Kayrouz, Giambattista Valli и другие Дома моды. В основном воланы покрывали платья, но в обычной жизни носить такие вещи удастся разве что на дни рождения и другие праздники. Поэтому в качестве альтернативы советуем вам присмотреться к юбкам. Сочетать их лучше всего с простым и гладким верхом — майками, футболками и водолазками.

Расклешенные рукава

В этом сезоне сразу несколько корифеев моды представили модели с расклешенными рукавами — среди них Chanel , Dior и Valentino. Основной акцент был сделан на верхнюю одежду — пальто и полупальто с рукавами-клеш смотрятся необычно и женственно. Цвета при этом лучше выбирать классические: черный или серый. Для удобства и тепла к такому пальто нужно подобрать длинные перчатки или митенки — как контрастные, так и в тон.

Анималистические принты

Женщина-тигр, женщина-гепард или женщина-зебра? Нет, это не героини вселенной DC Comics, а образы, которые дома моды предложили нам примерить грядущей осенью и зимой. Перевоплотиться помогут роскошные бальные платья и более строгие варианты, брючные костюмы и даже… обувь!

Давайте признаем: пик популярности звериных расцветок пришелся на 2000-е, и они уже успели порядком поднадоесть. Но как ни парадоксально, пальто, плащи и шубы под леопарда до сих пор смотрятся неплохо и интересно (хотя одной из первых моду на верхнюю одежду в цвете диких кошек ввела Жаклин Кеннеди более полувека назад). Это подтвердили Miu Miu, Schiaparelli, Dundas. И да, леопард не обязательно должен быть «классическим» — подойдут также синий и красный варианты.

Анималистические принты эффектны уже сами по себе, поэтому план действий будет таким же, как и в случае с розовыми вещами: сочетаем хищные расцветки с черным и не увлекаемся броскими деталями.

Банты

Банты отныне можно (и нужно!) носить не только школьницам, но и всем модным барышням. Вариации на тему «лучший твой подарочек — это я» представили Ronald van der Kemp, Valentino, Ulyana Sergeenko и Alexis Mabille. Причем бант может выступать не только как аксессуар, но и как вполне самостоятельная вещь. Доказательство тому — топ Giambattista Valli.

Как это носить? Выбор вариантов огромен: начиная с классических платьев с бантами и заканчивая шейными платками, завязанными определенным образом.

Русские мотивы

Вещи а-ля рюс появилось в коллекциях двух брендов — Zuhair Murad и Vetements, но мы точно можем сказать, что русофильство еще наберет обороты: во-первых, все, что делает Гвасалия, так или иначе попадает в топы, во-вторых, после FIFA 2018 стало зазорным не иметь матрешку и кокошник. Больше всего нам понравились пальто из павловопосадских платков: они теплые, модные, не маркие, с их помощью не составит труда подчеркнуть свою национальную принадлежность и пока что они не продаются на каждом шагу (что весьма странно). Вместо пальто подойдут жилетки и пиджаки.

Цветные шубы

Следующей зимой конкуренцию леопардовым пальто составят цветные шубы и, судя по тенденции, наметившейся в мире fashion в последние годы, они будут сделаны из чего угодно, кроме натурального меха (если уж на это согласился сам Лагерфельд!). Теперь о цвете. На фоне общих привычных черно-коричневых шуб эффектно выделились бледно-розовая Ulyana Sergeenko, сине-зеленая Yanina и пестрые Fendi. Именно на них мы и советуем обратить внимание. Тем более что в бюджетных линиях подобные модели есть.

Перья и бахрома

Мода на бахрому и перья продолжается с 2017 года, но в этом сезоне она достигла своего пика. Помог в этом модный дом Valentino — платье с розовыми перьями, которое показала Кайя Гербер , мгновенно стало сенсацией. Помимо Пьерпаоло Пиччоли , образы райских птиц включили в свои коллекции Sonia Rykiel, Givenchy, Guo Pei. Тут тебе и платья с оторочкой, и аксессуары, и пальто из перьев.

Теперь перейдем к главному вопросу: как носить перья и не выглядеть вульгарно? Можно, конечно, купить себе аксессуар с перьями, например модную сумочку (но только не боа!), и на этом успокоиться, но если эпатаж — ваше второе имя, пополните свой гардероб шубами а-ля страус. Носить такую верхнюю одежду лучше со спокойными вещами, чтобы образ был гармоничным.

Металлик

Золото, серебро и бронза в этом сезоне фигурировали практически во всех показах. Были и роскошные платья (Ronald van der Kemp), и костюмы (Azzaro), и отдельные детали. При выборе одежды с металлическим блеском важно не переборщить с аксессуарами, иначе есть шанс превратиться в сороку или Железного Дровосека.

Платья идеально подойдут для вечерних мероприятий, с костюмами нужно быть осторожнее — они могут подчеркнуть несовершенства фигуры. Идеальный вариант — блестящий топ, который будет уместен как в офисе, так и на мероприятии.

Oversize

Куртки, свитера, пиджаки, толстовки и платья — в этот раз oversize пробрался в коллекции самых «классических» брендов (даже у Elie Saab оказалось несколько платьев-большемерок. В погоне за сверхобъемами отметились Vetements, Sonia Rykiel, Maison Margiela и Valentino. А все потому, что у одежды oversize множество преимуществ: под пальто можно надеть теплый свитер, а широкое платье скроет небольшой животик и широкие бедра. Главное — всегда уравновешивать широкую одежду узкой.