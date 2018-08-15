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Красиво и не очень: звезды, которые предпочитают носить глубокое декольте
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Красиво и не очень: звезды, которые предпочитают носить глубокое декольте 

Fraufluger.ru 57 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Софи Лорен уже 83 года, но она все еще ходит в платьях с глубокими вырезами и не боится демонстрировать свое декольте. Многие звезды следуют её примеру, но отнюдь не каждая грудь достойна того, чтобы так показывать её публике. Красиво и не очень: звезды, которые предпочитают носить глубокое декольтеНовости с Эмили Ратаковски делятся на два типа: «поразила разрезом на юбке» или «поразила откровенным декольте». Эмили действительно есть,
чем поражать и восхищать.
Не меньше повезло актрисе Блейк Лайвли, которая не  стесняется своих форм и любит появляться на публике в платьях с глубокими
вырезами.
Алессандра Амбросио хоть и бывший ангел Victoria ’ s Secret, но продолжает следить
за фигурой и может ей похвастаться. Что она и делает.
Леди Гага — королева эпатажа и откровенных нарядов. Как  отмечают критики, ей все же лучше скрывать отнюдь не идеальную грудь. Сама Гага
заявляет, что ничего скрывать, а тем более менять, не собирается.
Мы не знаем, есть ли на свете что-то способное смутить
Кортни Лав, но уверены, что её грудь в этот список явно не входит. Несмотря на  форму груди, возраст и не самый здоровый образ жизни, Кортни не стесняется демонстрировать свое тело.
В какой-то момент Линдси Лохан решилась избавиться от всех
проблем с грудью и отправилась к пластическому хирургу, но из-за наркотиков и  проблемами с законом похоже не успела вовремя сделать коррекцию.
Если вам нравятся глубокие вырезы и открытые платья, и даже если не любите их, лучше заранее
задуматься о красоте вашего декольте и шеи, чтобы дольше радоваться достоинствам своей фигуры. В этом помогут специальные
косметические процедуры и должный уход. Бьюти-бренды предлагают множество
средств по уходу за шеей и декольте, которые смогут продлить и сохранить
красоту надолго. Читайте также: Каждому свое: Как привести в порядок тело, не прикладывая особых усилий Скажи мне, что ты ешь: как питаться, чтобы кожа была идеальной
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