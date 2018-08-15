Nestlé представил воду S.Pellegrino в стильных металлических банках

Дизайнеры отмечают, что оформление банок во многом схоже с классическими этикетками на бутылках этой воды. В цветовой гамме доминирует зеленый цвет, а красная звезда однозначно указывает на принадлежность к именитому бренду. Компания-изготовитель утверждает, что в жестяной и в стеклянной упаковке покупатели найдут природную минеральную воду из итальянских Альп.

Оценить качество воды в обновленной упаковке пока смогут лишь в США. В американских супермаркетах воду можно будет приобрести уже в августе текущего года. Причем, реализовываться она будет как в отдельных банках, так и в групповых упаковках по 8 шт., украшенных изображением здания San Pellegrino Terme на фоне Альп.