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Nestlé представил воду S.Pellegrino в стильных металлических банках
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Nestlé представил воду S.Pellegrino в стильных металлических банках 

ИнформУпак 1 час назад
Дизайнеры отмечают, что оформление банок во многом схоже с классическими этикетками на бутылках этой воды. В цветовой гамме доминирует зеленый цвет, а красная звезда однозначно указывает на принадлежность к именитому бренду. Компания-изготовитель утверждает, что в жестяной и в стеклянной упаковке покупатели найдут природную минеральную воду из итальянских Альп.
Оценить качество воды в обновленной упаковке пока смогут лишь в США. В американских супермаркетах воду можно будет приобрести уже в августе текущего года. Причем, реализовываться она будет как в отдельных банках, так и в групповых упаковках по 8 шт., украшенных изображением здания San Pellegrino Terme на фоне Альп.
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