Откровенно говоря: какую одежду лучше не носить, если у тебя слишком большая грудь

Возможно, тебе нравится подчеркивать пышный бюст, поэтому в нашем материале нет категорических запретов, лишь рекомендации!

Большая грудь считается преимуществом, однако не все девушки так уж ею гордятся. Слишком часто стилисты сталкиваются с тем, что обладательницы выдающихся форм просто не могут подобрать себе отличный модный комплект, чтобы не выглядеть «бабой на чайнике». Впрочем, большинство профессионалов в мире моды все равно рекомендует относить грудь скорее к достоинствам, совершенно не думая о том, что, например, платья с вырезом лодочкой или бюстье эту самую грудь вовсе не красят! Зато глубокие V-образные вырезы действительно идут большинству девушек с большой грудью.

Итак, давай разберемся, что же лучше не носить, если не хочешь акцентировать внимание на своем бюсте.

Силуэт в стиле ампир сам по себе предполагает лишние рюши и складки в области декольте, а также рукава-фонарики или крылья-бабочки, т. е. добавляет объема туда, где его и без этого много. Получается, что, как только ты надеваешь такое платье или даже блузу, в глаза бросается только твой бюст, не видно ни талии, ни изгиба бедер. К тому же лиф может передавливать грудь, создавая вместо красивого декольте уродливую складку, да и ощущения у тебя окажутся не самыми приятными, будет казаться, что грудь вот-вот выскочит. То же самое, кстати, относится и к платьям без бретелей, только в этом случае ты рискуешь потерять сам наряд.

Отличной заменой платьям в стиле ампир могут стать платья силуэта new look, однако юбку стоит выбирать не самую пышную! А вообще лучше примерь платье-футляр с не самым глубоким вырезом и обязательно надень поясок на талию.

Тонкая ткань и еле заметные бретели — не самые лучшие друзья девушек, чей размер груди значительно превышает даже третий. Во-первых, это опасно. Во-вторых, думаем, ты сама понимаешь, что это вовсе не эстетично. По природе большая грудь больше всего подвержена земному притяжению и без должной поддержки находится где-то в районе нижнего ряда ребер. К сожалению, с бюстгальтером носить топы и платья-комбинации крайне не рекомендуется: торчащие лямки, а тем более прозрачные давний моветон. Поэтому лучше откажись от этого типа одежды, например, в пользу блуз на широких бретелях и с V-образным вырезом.

Трикотаж опасен и прихотлив, если ты далека от параметров Кейт Мосс . А обтягивающий трикотаж и вовсе должен стать темой запретной. Полосы имеют свойство растягиваться, особенно под «давлением» пышных форм. А смотрится это, согласись, уже не очень. Лучше отдавать предпочтение плотным или, наоборот, летящим тканям без вертикальных принтов, которые могут деформироваться и нарушить геометрию. О смысловых рисунках подробнее в следующем пункте!

Футболки с крупными надписями и активными принтами-рисунками — то, что обладательницам пышных форм не очень идет. Пропорции текста или изображения из-за излишнего натяжения ткани искажаются и… Теперь представим, как голова Микки Мауса расплывается по твоей груди. Если хочешь, чтобы такая футболка смотрелась естественно, выбирай модели oversize, но обязательно сочетай с низом по фигуре и подчеркивай талию. Кстати, лучше, чтобы рисунок все же был мелким или же совсем без него.

Модные платья и блузы с воланами, к сожалению, тоже не самый удачный выбор. Лучше обрати внимание на ворот с запахом. Он создает правильную геометрию и зрительно делает зону декольте аккуратнее.

Водолазка чуть ли не главный враг правильного силуэта! Грудь у пояса и отсутствие шеи — последствия ношения этой вещи. Не прячь шею и ключицы, особенно если массивная грудь заставляет тебя сутулиться. Закрывая эти зоны, ты утяжеляешь и силуэт, и образ, делаешь себя несуразной, а визуально еще и кажешься полнее. Уверена, что тебе это нужно? Нет? Отложи водолазки и свитера с высоким горлом подальше.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK, East News