Ещё
Клетка, леопард или питон?! Какую расцветку носить этой осенью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клетка, леопард или питон?! Какую расцветку носить этой осенью 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Кто-то не представляет свою жизнь без клетчатых юбок, другие хотят собрать коллекцию леопардовых пальто, а некоторые не пройдут мимо очередного платья в цветочек, хотя дома в шкафу таких уже висят несколько. Осень — лучшее время, чтобы пересмотреть свой гардероб на предмет актуальных принтов и докупить что-то новое, обещающее быть модным в грядущем сезоне. Клетка, леопард или питон?! Какую расцветку носить этой осеньюКлетка тартан
Недели моды в мировых столицах дали нам понять, что клетка в этом году вырывается в лидеры среди принтов. На подиумы Лондона и Милана модели выходили в традиционной черно-красной шотландской клетке тартан.
Клетка «Принц Уэльский»
Само название клетчатого принта — принц Уэльский, — тут же отсылает к королевским семьям и традициям. Эта, более сдержанная, чем тартан, клетка была на пике популярности в прошлом году заслугами Balenciaga, но возвращается вновь этой осенью.
Леопардовый принт
Бывший редактор Vogue Диана Вриланд говорила, что без леопарда на земле нет жизни. Из года в год дизайнеры прислушиваются к мнению одной из самых влиятельных модных редакторов и добавляют в свои коллекции леопардовый принт.
Питоновый принт
Леопард не единственный представитель животной фауны, который осенью проберется с подиумов на улицу. Если вы всеми силами избегаете леопарда, то посмотрите на тигров или питонов, может кто-то сможет прийтись вам по душе.
Цветочный принт
Цветочный принт осенью также входит в моду, но в довольно мрачной вариации с яркими бутонами на черном фоне.
Мы не спорим, что каждый из этих принтов хорош по отдельности, но все же не бойтесь экспериментировать со своими образами. Не пренебрегая законами эклектики, помните о том, что многие актуальные принты идеально сочетаются между собой.
Читайте также:
Тренды осени 2018: Что купить, чтобы обновить свой гардероб
Модные тренды: какие животные принты будут особенно популярны этой осенью
Fraufluger.ru: последние новости
Красиво и не очень: звезды, которые предпочитают носить глубокое декольте Гид по стилю: Самые красивые звездные образы прошедшей недели Тренды осени 2018: Что купить, чтобы обновить свой гардероб
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки богачей, которые не смогли стать звездами22
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки126
Еда, которая вызывает неприятный запах тела5
Новая женщина Шнурова: «Просто бомба»7
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение