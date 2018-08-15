Клетка, леопард или питон?! Какую расцветку носить этой осенью 

Кто-то не представляет свою жизнь без клетчатых юбок, другие хотят собрать коллекцию леопардовых пальто, а некоторые не пройдут мимо очередного платья в цветочек, хотя дома в шкафу таких уже висят несколько. Осень — лучшее время, чтобы пересмотреть свой гардероб на предмет актуальных принтов и докупить что-то новое, обещающее быть модным в грядущем сезоне. Клетка, леопард или питон?! Какую расцветку носить этой осеньюКлетка тартан
Недели моды в мировых столицах дали нам понять, что клетка в этом году вырывается в лидеры среди принтов. На подиумы Лондона и Милана модели выходили в традиционной черно-красной шотландской клетке тартан.
Клетка «Принц Уэльский»
Само название клетчатого принта — принц Уэльский, — тут же отсылает к королевским семьям и традициям. Эта, более сдержанная, чем тартан, клетка была на пике популярности в прошлом году заслугами Balenciaga, но возвращается вновь этой осенью.
Леопардовый принт
Бывший редактор Vogue Диана Вриланд говорила, что без леопарда на земле нет жизни. Из года в год дизайнеры прислушиваются к мнению одной из самых влиятельных модных редакторов и добавляют в свои коллекции леопардовый принт.
Питоновый принт
Леопард не единственный представитель животной фауны, который осенью проберется с подиумов на улицу. Если вы всеми силами избегаете леопарда, то посмотрите на тигров или питонов, может кто-то сможет прийтись вам по душе.
Цветочный принт
Цветочный принт осенью также входит в моду, но в довольно мрачной вариации с яркими бутонами на черном фоне.
Мы не спорим, что каждый из этих принтов хорош по отдельности, но все же не бойтесь экспериментировать со своими образами. Не пренебрегая законами эклектики, помните о том, что многие актуальные принты идеально сочетаются между собой.
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