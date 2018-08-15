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Как с рынка: Мел Би опозорилась в дешевом прозрачном платье
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Как с рынка: Мел Би опозорилась в дешевом прозрачном платье 

WDay.ru 44 минуты назад
Фото: WDay.ru
43-летняя «перчинка» пришла на шоу талантов в странном наряде.
На вечер в честь премьеры популярного телешоу «В Америке есть таланты» бывшая солистка группы Spice Girls пришла в таком платье, что все ахнули. Казалось, этот наряд состоял из замысловатых черных узоров, нарисованных прямо на теле певицы, а длина была слишком экстремальной даже для красной дорожки.
Из-под этого дизайнерского шедевра просвечивало нижнее белье. А при ближайшем рассмотрении начало казаться, что этот наряд сшит на коленке и куплен, в лучшем случае, на небезызвестном китайском сайте.
Телесный чехол, на котором и «сидели» узоры, по задумке, должен быть совсем не виден, и сливаться с цветом кожи. Но неаккуратные швы испортили всю задумку. Их было видно издалека — и в области декольте, и по бокам. А когда Мел Би повернулась к фотографам в профиль, стала заметна и какая-то белая лямка. Создалось ощущение, что у Мелани впопыхах спал с плеч бюстгальтер.
Эту артистку и телеведущую вообще смело можно назвать одной из самых безвкусных звезд Голливуда. Почему бы ей не взять пример с бывшей коллеги, Виктории Бекхэм? Та давно перешла на элегантные костюмы и невероятные платья сложного кроя, и выглядит просто шикарно.
А каждый выход Мел Би — это либо попугайские разноцветные костюмы, либо подчеркнуто сексуальные (а на самом деле, нелепые) «голые» мини. Видимо, таким образом она хочет подчеркнуть свою фигуру и внешность. Но получается совсем наоборот: она лишь заставляет поклонников говорить, что одевается не по возрасту. Впрочем, такие туалеты мы бы не рекомендовали носить даже юным девушкам. Взгляните сами!
Больше фото — по стрелке.
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