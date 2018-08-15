Как сочетать наряды паре: показывают Дженнифер Лопез и Алекс Родригес 

Не проходит и пары дней без выходов певицы с бойфендом, как мы начинаем по ним скучать. Пара не только выглядит влюбленной, но и подтверждает это сочетающимися образами. Сначала в Италии, когда Дженнифер надела белое кружевное платье, а ее возлюбленный — однотонные джинсы и лонгслив, теперь и на днях в Нью-Йорке. Оба явно вдохновлялись ретро: Джей Ло выбрала тотал-лук Gucci с широкими брюками и закрытой блузкой с бантом на шее, Алекс поддержал подругу строгим темно-синим костюмом в полоску — как у мафиози 40-х или дельцов с Уолл-стрит 80-х. Вкусы совпадают у них и в выборе аксессуаров: зеркальные очки без оправы — явные фавориты Лопез и Родригеса.