5 осенних нарядов с вещами в полоску

Рюши

В этом году рюши и оборки украшают платья, юбки и топы. Дизайнеры стремились создать женственные вещи, которые в реальной жизни удобно миксовать с классическими вещами и давать иногда своему «томбою» передышку. Добавьте к аутфиту белую обувь на каблуке и кепку, и ваш лук будет идеальным!

Полоска к полоске

Мы уже давно поняли, что главное правило осенне-зимнего сезона 2018/19 — это полная свобода принта и ткани. Клетку носим с клеткой, полосатые вещи — с полосатыми. Здесь главное выбирать разные по цвету и ширине самой полоски модели. Круто будет смотреться свитер в компании юбки-карандаш и бежевого пальто.

French Wibes

Совсем недавно мы доказали, чтотельняшки все еще актуальны. Поэтому дружно пересматриваем все фильмы о Коко Шанель и носим тельняшку с любимыми джинсами и бомбером.

Брюки

Если какой-то тренд и просочился во все слои населения в этом году, то это широкие брюки в полоску. Хорошая новость: осенью от них вовсе не нужно будет отказываться. Просто вместо легкого топа нужно будет выбрать рубашку и теплый жилет (можно тоже в полоску) или добавить стильный кардиган.

Платье

И, конечно, полоска обязательно должна украшать модные в этом году платья миди. С высокими сапогами, тренчем или длинным пальто такое платье будет выглядеть очень модно и стильно.