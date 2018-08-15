Ещё
5 осенних нарядов с вещами в полоску
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 осенних нарядов с вещами в полоску 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Рюши
В этом году рюши и оборки украшают платья, юбки и топы. Дизайнеры стремились создать женственные вещи, которые в реальной жизни удобно миксовать с классическими вещами и давать иногда своему «томбою» передышку. Добавьте к аутфиту белую обувь на каблуке и кепку, и ваш лук будет идеальным!
Полоска к полоске
Мы уже давно поняли, что главное правило осенне-зимнего сезона 2018/19 — это полная свобода принта и ткани. Клетку носим с клеткой, полосатые вещи — с полосатыми. Здесь главное выбирать разные по цвету и ширине самой полоски модели. Круто будет смотреться свитер в компании юбки-карандаш и бежевого пальто.
French Wibes
Совсем недавно мы доказали, чтотельняшки все еще актуальны. Поэтому дружно пересматриваем все фильмы о Коко Шанель и носим тельняшку с любимыми джинсами и бомбером.
Брюки
Если какой-то тренд и просочился во все слои населения в этом году, то это широкие брюки в полоску. Хорошая новость: осенью от них вовсе не нужно будет отказываться. Просто вместо легкого топа нужно будет выбрать рубашку и теплый жилет (можно тоже в полоску) или добавить стильный кардиган.
Платье
И, конечно, полоска обязательно должна украшать модные в этом году платья миди. С высокими сапогами, тренчем или длинным пальто такое платье будет выглядеть очень модно и стильно.
SNCmedia.ru: последние новости
Звезды, которые носят утягивающее белье (и почему вам тоже надо) 5 модных правил Сары Харрис 5 трендовых курток для самой модной осени
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети13
Названы обманные уловки супермаркетов4
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Что означают белые крапинки на ногтях1
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение