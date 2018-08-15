Ещё
Нечего таить: Эмили Ратаковски в кроп-топе и микрошортах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нечего таить: Эмили Ратаковски в кроп-топе и микрошортах 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Модель никогда не ждет отпуска у моря или ковровой дорожки, чтобы продемонстрировать идеальное тело. Эмили заметили на улицах Нью-Йорка в компании друзей и мужа Себастьяна Бир-МакКларда. Пара, как всегда, не скрывала чувств и наслаждалась жарким днем на веранде кафе. Ратаковски с любимыми белыми кроссовками и микрошортами надела короткую рубашку с логотипом Coca Cola (новые Versace?) и добавила на этот раз больше аксессуаров: очки cat-eye, золотые часы и серьги-кольца. Себастьян не отстает от модной жены: на продюсере был неоновый дождевик — примерно такие мы собираемся носить всю осень.
Harper’s Bazaar: последние новости
Коричневый — новый черный Что такое «платье Франкенштейна» и зачем оно вам Женственный топ + мужской пиджак: Роузи Хантингтон-Уайтли в своем фирменном образе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети13
Названы обманные уловки супермаркетов4
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Что означают белые крапинки на ногтях1
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение