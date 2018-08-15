Нечего таить: Эмили Ратаковски в кроп-топе и микрошортах

Модель никогда не ждет отпуска у моря или ковровой дорожки, чтобы продемонстрировать идеальное тело. Эмили заметили на улицах Нью-Йорка в компании друзей и мужа Себастьяна Бир-МакКларда. Пара, как всегда, не скрывала чувств и наслаждалась жарким днем на веранде кафе. Ратаковски с любимыми белыми кроссовками и микрошортами надела короткую рубашку с логотипом Coca Cola (новые Versace?) и добавила на этот раз больше аксессуаров: очки cat-eye, золотые часы и серьги-кольца. Себастьян не отстает от модной жены: на продюсере был неоновый дождевик — примерно такие мы собираемся носить всю осень.