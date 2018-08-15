Ещё
Какие модные тренды 2018 уже устарели и что придет им на смену в 2019?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие модные тренды 2018 уже устарели и что придет им на смену в 2019? 

Я Покупаю 43 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Мода меняется быстро, но многие тренды будущего сезона легко предсказать, если изучить коллекции ключевых дизайнеров. Обновить гардероб с учетом новых веяний можно уже сейчас! Рассказываем, какую одежду и аксессуары нужно купить, а что стоит отложить до лучших времен.
Леопардовый total-look
Кажется, любовь к этому хищному принту вечна. В 2019 году леопардовый принт продолжит триумфальное шествие по мировым подиумам. Стоит вдохновиться Versace и одеться в «леопарда» с ног до головы. Причем в одном образе следует сочетать вещи разных оттенков. Размер пятен также должен различаться (например, большие на юбке и маленькие на блузке).
Устарело: змеиный принт остался в прошлом сезоне.
В 2019 году одним из важных направлений станет стремление к выразительной женственности. Поэтому в гардероб вернется кейп — изысканное пальто-накидка свободного кроя. Самая актуальная гамма — оттенки бежевого. Кейп можно носить и с романтичным платьем, и с любимыми джинсами.
Устарело: укороченная яркая шуба из экомеха.
Комбинезон
В 2019 году дизайнеры решили сделать ставку на комбинезон: он смотрится элегантно и способен заменить вечернее платье. Комбинезон может быть выполнен из струящегося атласа или бархата. Носить его рекомендуют с классическими лодочками, босоножками, декорированными узкими ремешками, мюли или сабо.
Устарело: костюм и смокинг на голое тело.
Комбинезон Ianis Chamalidy, от 19 300 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36​
Комбинезон Ianis Chamalidy, от 17 000 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36​
Комбинезон Guess, бутик Di Jeans, цена: 2 697 руб. Челябинск, ул. Свободы, 70, заказать: +7 (800) 707-55-61  Туфли-лодочки Gourme Decolte, бутик Iren Vartik, цена: 17 500 руб. Челябинск, ул. Академика Сахарова, 11, +7 (904) 308-10-10⠀
Очень широкий ремень
Подчеркнуть талию очень просто: понадобится нарочито широкий ремень. Этот ход придумали модные дома Versace и Balmain. Широкий ремень смотрится сексуально и стильно, а главное — его можно носить поверх классического пальто и даже рубашки мужского кроя. Появление этого аксессуара — дань дизайнеров танцевальным 80-м.
Устарело: пояс-корсет.
Сумка-седло
Dior решил возродить культовую сумку — и она моментально стала объектом желания стильных женщин. Масс-маркет также вдохновился формой и готовится выпустить аксессуар в продажу. Сумка-седло идеально впишется в ковбойский стиль, который за год стал еще популярнее.
Устарело: спортивная поясная сумка.
Сумка Bagsland, от 1 197 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05  Сумка Bagsland, от 1 197 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05  Глубокий V-образный вырез
Смелый вырез — одна из важнейших тенденций нового сезона. Он может украшать как макси-платье, так и casual-блузку с цветочным принтом. Такой вырез красноречив сам по себе, поэтому не требует украшений на шее.
Устарело: топы и сарафаны с открытой линией плеч.
Платье BLUGIRL FOLIES​, Milano Moda, 14 900 руб. со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-44-87  Платье ANNA RACHELE​, Milano Moda, 14 600 руб. со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-44-87  Косынка
Стиль Грейс Келли, актрисы и княгини Монако, до сих пор близок именитым кутюрье. Неудивительно, что важнейшим аксессуаром 2019 года станет косынка. Осенью ее можно носить с тренчкотом, дубленкой, а весной и летом — с сарафанами и воздушными платьями.
Устарело: объемные трикотажные шарфы.
Платок «Аризона», Sportalm, от 8 568 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40  Платок «Барра», Sportalm, от 9 031 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40  Узнать больше об актуальных модных трендах:
Главный ювелирный тренд года — серебро и жемчуг
Современные тренды для женщин 40+
Самая модная обувь лета-2018
Я Покупаю: последние новости
Это платье нужно каждой: Мелания Трамп покорила фанатов новым старым образом Шесть простых идей, как носить бомбер 9 вещей, которые нужно купить со скидкой прямо сейчас
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети13
Названы обманные уловки супермаркетов4
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Что означают белые крапинки на ногтях1
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение