Какие модные тренды 2018 уже устарели и что придет им на смену в 2019?

Мода меняется быстро, но многие тренды будущего сезона легко предсказать, если изучить коллекции ключевых дизайнеров. Обновить гардероб с учетом новых веяний можно уже сейчас! Рассказываем, какую одежду и аксессуары нужно купить, а что стоит отложить до лучших времен.

Леопардовый total-look

Кажется, любовь к этому хищному принту вечна. В 2019 году леопардовый принт продолжит триумфальное шествие по мировым подиумам. Стоит вдохновиться Versace и одеться в «леопарда» с ног до головы. Причем в одном образе следует сочетать вещи разных оттенков. Размер пятен также должен различаться (например, большие на юбке и маленькие на блузке).

Устарело: змеиный принт остался в прошлом сезоне.

В 2019 году одним из важных направлений станет стремление к выразительной женственности. Поэтому в гардероб вернется кейп — изысканное пальто-накидка свободного кроя. Самая актуальная гамма — оттенки бежевого. Кейп можно носить и с романтичным платьем, и с любимыми джинсами.

Устарело: укороченная яркая шуба из экомеха.

Комбинезон

В 2019 году дизайнеры решили сделать ставку на комбинезон: он смотрится элегантно и способен заменить вечернее платье. Комбинезон может быть выполнен из струящегося атласа или бархата. Носить его рекомендуют с классическими лодочками, босоножками, декорированными узкими ремешками, мюли или сабо.

Устарело: костюм и смокинг на голое тело.

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Очень широкий ремень

Подчеркнуть талию очень просто: понадобится нарочито широкий ремень. Этот ход придумали модные дома Versace и Balmain. Широкий ремень смотрится сексуально и стильно, а главное — его можно носить поверх классического пальто и даже рубашки мужского кроя. Появление этого аксессуара — дань дизайнеров танцевальным 80-м.

Устарело: пояс-корсет.

Сумка-седло

Dior решил возродить культовую сумку — и она моментально стала объектом желания стильных женщин. Масс-маркет также вдохновился формой и готовится выпустить аксессуар в продажу. Сумка-седло идеально впишется в ковбойский стиль, который за год стал еще популярнее.

Устарело: спортивная поясная сумка.

Сумка Bagsland, от 1 197 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка Bagsland, от 1 197 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05 Глубокий V-образный вырез

Смелый вырез — одна из важнейших тенденций нового сезона. Он может украшать как макси-платье, так и casual-блузку с цветочным принтом. Такой вырез красноречив сам по себе, поэтому не требует украшений на шее.

Устарело: топы и сарафаны с открытой линией плеч.

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Стиль Грейс Келли, актрисы и княгини Монако, до сих пор близок именитым кутюрье. Неудивительно, что важнейшим аксессуаром 2019 года станет косынка. Осенью ее можно носить с тренчкотом, дубленкой, а весной и летом — с сарафанами и воздушными платьями.

Устарело: объемные трикотажные шарфы.

Платок «Аризона», Sportalm, от 8 568 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40 Платок «Барра», Sportalm, от 9 031 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40 Узнать больше об актуальных модных трендах:

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