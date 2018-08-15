Модные тренды 2018, которые уже устарели 

Мы собрали семь тенденций будущего сезона, которые непременно подхватят главные модницы всего мира.
Мода меняется быстро, но многие тренды будущего сезона легко предсказать, если изучить коллекции ключевых дизайнеров. Обновить гардероб с учетом новых веяний можно уже сейчас! Рассказываем, какую одежду и аксессуары нужно купить, а что стоит отложить до лучших времен.
Леопардовый total-look
Кажется, любовь к этому хищному принту вечна. В 2019 году леопардовый принт продолжит триумфальное шествие по мировым подиумам. Стоит вдохновиться Versace и одеться в «леопарда» с ног до головы. Причем в одном образе следует сочетать вещи разных оттенков. Размер пятен также должен различаться (например, большие на юбке и маленькие на блузке).
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Устарело: змеиный принт остался в прошлом сезоне.
Кейп
В 2019 году одним из важных направлений станет стремление к выразительной женственности. Поэтому в гардероб вернется кейп — изысканное пальто-накидка свободного кроя. Самая актуальная гамма — оттенки бежевого. Кейп можно носить и с романтичным платьем, и с любимыми джинсами.
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Устарело: укороченная яркая шуба из экомеха.
Комбинезон
В 2019 году дизайнеры решили сделать ставку на комбинезон: он смотрится элегантно и способен заменить вечернее платье. Комбинезон может быть выполнен из струящегося атласа или бархата. Носить его рекомендуют с классическими лодочками, босоножками, декорированными узкими ремешками, мюли или сабо.
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Устарело: костюм и смокинг на голое тело.
Очень широкий ремень
Подчеркнуть талию очень просто: понадобится нарочито широкий ремень. Этот ход придумали модные дома Versace и Balmain. Широкий ремень смотрится сексуально и стильно, а главное — его можно носить поверх классического пальто и даже рубашки мужского кроя. Появление этого аксессуара — дань дизайнеров танцевальным 80-м.
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Устарело: пояс-корсет.
Сумка-седло
Dior решил возродить культовую сумку — и она моментально стала объектом желания стильных женщин. Масс-маркет также вдохновился формой и готовится выпустить аксессуар в продажу. Сумка-седло идеально впишется в ковбойский стиль, который за год стал еще популярнее.
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Устарело: спортивная поясная сумка.
Глубокий V-образный вырез
Смелый вырез — одна из важнейших тенденций нового сезона. Он может украшать как макси-платье, так и casual-блузку с цветочным принтом. Такой вырез красноречив сам по себе, поэтому не требует украшений на шее.
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Устарело: топы и сарафаны с открытой линией плеч.
Косынка
Стиль Грейс Келли, актрисы и княгини Монако, до сих пор близок именитым кутюрье. Неудивительно, что важнейшим аксессуаром 2019 года станет косынка. Осенью ее можно носить с тренчкотом, дубленкой, а весной и летом — с сарафанами и воздушными платьями.
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Устарело: объемные трикотажные шарфы.