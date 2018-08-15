Кортни Кардашьян надела спорное бикини, которое обещает стать популярным

Сестры Кардашьян уверенно диктуют обществу условия моды. Все, что они надевают, сначала шокирует, а затем становится невероятно модным. Вспомним отрезные топы Ким Кардашьян , которые фешн-мир критиковал. Теперь же этот образ носит каждая уважающая себя модница. Аналогично с прозрачной обувью, которую даже в летнюю жару мы видим на Ким.

Похоже, ее сестра Кортни решила привлечь внимание, направленное постоянно на звездную сестру, к себе. 39-летняя участница семейного реалити-шоу опубликовала в личном микроблоге в Инстаграм фото в весьма спорном бикини. Это синий купальник из White Fox Swim под названием «100% SALTY» — из новой коллекции Кортни Кардашьян, выпущенный ограниченным тиражом.

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Публикация отKourtney Kardashian (@kourtneykardash) 13 Авг 2018 в 1:30 PDT Поклонники девушки восхитились ее фигурой и невероятно плоским животом. А ведь известно, что Корни среди всех сестер Кардашьян выглядит не слишком стройной на их фоне. Однако нашлись и тех, кто предположили: фото — вызов Ким, которая уверена в своей звездности.

О том, что между Кортни и Ким Кардашьян то и дело возникают напряженные отношения, известно давно.

У всех нас разные приоритеты. Работа — это не мой главный приоритет. Этого никогда не будет, — признавалась Кортни Кардашьян. -Я чувствую, что мои сестры действительно не слышат, что я говорю, и мы фокусируемся на неправильных проблемах, связанных со мной, с моими поездками.

А как вы думаете, настолько корректна попытка Кортни Кардашьян в столь необычном купальнике привлечь к своей персоне больше внимания? Может быть, правильнее это делать по-другому?