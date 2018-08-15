Белая майка + синие джинсы: классика в исполнении Джиджи Хадид

Секрет самого модного летнего образа в Нью-Йорке — это голубой деним плюс предельно простой верх: белая футболка, кроп-топ или худи. И, конечно, идеальная фигура, на которой самое базовое сочетание будет смотреться сногсшибательно. Доказывает это Джиджи Хадид: в гости к бойфренду Зейну Малику модель приехала в рваных джинсах клеш и белом топе, повязав на пояс спортивную кофту — пора снова взять на вооружение старый добрый прием со школьных времен. Будем носить с большим именным рюкзаком, как старшая Хадид, и узкими очками.