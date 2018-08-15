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Клэр Уайт Келлер впервые создала для Givenchy кроссовки
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Клэр Уайт Келлер впервые создала для Givenchy кроссовки 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Тенденция создание кроссовок среди крупных люксовых брендов продолжается. Наконец собственный дизайн спортивной обуви показала креативный директор Givenchy Клэр Уайт Келлер (а она занимает этот пост уже больше года). Впрочем, однозначно назвать кроссовками эту пару трудно — они ближе к трекинговым ботинком на технологичной подошве. Как раз за форму подошвы модель получила название JAW («Челюсть»). Внутри ботинок находится дополнительный утепляющий неопреновый слой, а застегиваются они при помощи вертикальной молнии спереди. Модель поступит в продажу 17 августа на сайте Givenchy.
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