Клэр Уэйт Келлер создала первые кроссовки для Givenchy

Весной прошлого года стало известно, что Клэр Уэйт Келлер сменит Риккардо Тиши на посту креативного директора Givenchy. Этим летом Клэр выпустила первую пару кроссовок для бренда.

Этот дебют можно назвать поистине экспериментальным: обычно в коллекциях Келлер преобладает женственность силуэтов, чего не скажешь об этих брутальных хайтопах на черной подошве. Известно, что кроме черной модели будут синие и красные. Приобрести обувь можно будет с 17 августа на сайте Givenchy.

Кстати, до этого дизайнер уже создала для модного Дома кутюрные коллекции, которые стали для нее дебютными.

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