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LG презентует систему ухода за одеждой с голосовым управлением
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LG презентует систему ухода за одеждой с голосовым управлением 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
До выставки IFA 2018 осталось не так много времени — всего полмесяца. На ней ожидается масса новинок и совершенных устройств, призванных улучшать повседневную жизнь. Компания LG Electronics готова к выставке как никогда и представить на ней революционную технологию — системы по уходу за одеждой при помощи пара LG Styler.
Новая модель выглядит стильно, содержит мощную начинку с самым современным функционалом, а ещё устройством можно управлять при помощи голоса. Никаких складок и бактерий, и никаких сложностей в использовании. Достаточно сказать: «Привет, LG». Сразу после этого система будет активна, можно выбирать и запускать циклы ухода, диагностировать неполадки и даже получать рекомендации по выбору нужного режима.
Выставка IFA 2018 будет проходить с 31 августа по 5 сентября.
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