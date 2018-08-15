LG презентует систему ухода за одеждой с голосовым управлением

До выставки IFA 2018 осталось не так много времени — всего полмесяца. На ней ожидается масса новинок и совершенных устройств, призванных улучшать повседневную жизнь. Компания LG Electronics готова к выставке как никогда и представить на ней революционную технологию — системы по уходу за одеждой при помощи пара LG Styler.

Новая модель выглядит стильно, содержит мощную начинку с самым современным функционалом, а ещё устройством можно управлять при помощи голоса. Никаких складок и бактерий, и никаких сложностей в использовании. Достаточно сказать: «Привет, LG». Сразу после этого система будет активна, можно выбирать и запускать циклы ухода, диагностировать неполадки и даже получать рекомендации по выбору нужного режима.

Выставка IFA 2018 будет проходить с 31 августа по 5 сентября.

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