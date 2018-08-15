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5 неожиданных фактов о Маноло Бланик
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5 неожиданных фактов о Маноло Бланик 

WomanHit.ru 25 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В его биографии масса удивительных деталей, мы выбрали самые оригинальные из них.
Маноло Бланик — кавалер ордена Британской империи и любимый обувщик Мадонны и Сары Джессики Паркер придумывает дизайн туфель уже почти полвека. Причем все эскизы маэстро рисует сам и даже самостоятельно проверяет каждую готовую пару, обрезая при необходимости торчащие нитки.
1. Бланик тот еще эксцентрик. К примеру, в Милане он останавливается только в комнате 212 отеля Four Seasons, а в Нью-Йорке селится строго на десятом этаже. И всегда принимает ванну минимум три раза в день.
2. Маноло живет в английском городе Бате в старом поместье. По всему дому, даже в туалете, стоит тридцать тысяч ботинок. Единственные комнаты без обуви — спальня и гостиная.
3. Первым его звездным клиентом стала жена Мика Джаггера Бьянка. В итоге дизайнер так близко подружился со звездами, что стал крестным отцом их дочери Джейд.
4. Ребенком Маноло придумывал обувь для собак, кошек и птиц из лент, кружева и фольги от сигаретных блоков. Причем умудрялся даже надеть на них свои произведения.
5. Бланик — знаток скульптуры. Строение стоп большей части статуй он изучил так хорошо, что с легкостью различит работы скульпторов, лишь взглянув на пальцы ног их творений.
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