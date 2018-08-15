Coca-Cola выпустила кеды и посвятила их России, США, Китаю и Франции

17 августа в продажу поступит уникальная линейка новых Converse. Олдскульные кеды представлены в четырех цветах и посвящены четырем странам — России, США, Китаю и Франции.

Ронни Фиг — американский дизайнер обуви и одежды, управляющий сетью магазинов KITH. В рамках сотрудничества с ним Coca-Cola уже выпускала ограниченную линейку одежды для кампании Share a Coke («Это твоя Coca-Cola»). Сейчас к уже сплоченному тандему присоединился бренд Converse.

Креативная команда компаний разработала новый дизайн для известных кед. Лимитированная коллекция посвящена разным странам. Модель «для России» выполнена в белом цвете с кириллической надписью «Кока-Кола». Также в линейке есть красные кеды в честь США, желтые — в честь Китая и синие — в честь Франции.