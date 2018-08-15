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Coca-Cola выпустила кеды и посвятила их России, США, Китаю и Франции
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Coca-Cola выпустила кеды и посвятила их России, США, Китаю и Франции 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
17 августа в продажу поступит уникальная линейка новых Converse. Олдскульные кеды представлены в четырех цветах и посвящены четырем странам — России, США, Китаю и Франции.
Ронни Фиг — американский дизайнер обуви и одежды, управляющий сетью магазинов KITH. В рамках сотрудничества с ним Coca-Cola уже выпускала ограниченную линейку одежды для кампании Share a Coke («Это твоя Coca-Cola»). Сейчас к уже сплоченному тандему присоединился бренд Converse.
Креативная команда компаний разработала новый дизайн для известных кед. Лимитированная коллекция посвящена разным странам. Модель «для России» выполнена в белом цвете с кириллической надписью «Кока-Кола». Также в линейке есть красные кеды в честь США, желтые — в честь Китая и синие — в честь Франции.
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