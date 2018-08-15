Новый костюм Бейонсе покорил всех

Тур под названием On the Run II, в котором участвуют Бейонсе и Джей-Зи, продолжается. Сегодня все обсуждают последний концерт в Чикаго — и дело, кажется, не только в репертуаре. Певица и вся команда танцоров были одеты в костюмы Versace со знаменитым барочным узором и кристаллами Swarovski.

Стоит заметить, что это не первый сценический образ поп-дивы, на который поклонники обратили внимание. В Великобритании Бейонсе представила наряд из коллаборации Gucci и дизайнера Дэппера Дэна, а в Нью-Джерси на ней были вещи Burberry из первой коллекции Риккардо Тиши.

Кажется, певица доказала всем, что золотая эпоха Джанни Версачи возвращается. Только взгляните на этот плащ, купальник и ботфорты!

Бейонсе