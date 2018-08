В Versace с ног до головы: новый концертный образ Бейонсе

Тур Бейонсе и Джей-Зи On the Run II идет полным ходом. Последний концерт в Чикаго запомнился всем очередным роскошным нарядом певицы — в этот раз действительно королевским. На Queen Bey и всей команде танцоров были костюмы Versace с фирменным барочным принтом и кристаллами Swarovski. Во время OTR II Бейонсе уже не раз представляла новые сценические образы. В Великобритании — коллаборацию Gucci и мастера гангстерского шика Дэппера Дэна, в Нью-Джерси — вещи из дебютной коллекции Риккардо Тиши для Burberry. Всем, кто не верил в возвращение во всех смыслах золотой эпохи Джанни Версаче , предлагаем взглянуть на леотард, плащ и ботфорты, в которых Королева исполнила последний хит Apeshit.

B E Y O N C E • me • • new @Versace look. • my boss is the. • • #OTR2 #OTR #OTRII • #OnTheRun #Tour • #JayZ #Beyonce #BeyHive • • @BlackWithNoCream • Join my private creator community and listen to mah podcast Публикация от BenHagarty (@benrealvsworld) 13 Авг 2018 в 8:42 PDT