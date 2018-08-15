Marc Jacobs представили новую рекламную кампанию 

Американский бренд представил новую рекламную кампанию в поддержку грядущей коллекции Marc Jacobs, осень-зима 2018/19. Лицами марки в новом сезоне стали Рианна ван Ромпей, Ника Коул, Вероника Вилим, Ремингтон Уильямс, Сара Сорич и Аня Лягошина.
Съемки провел известный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. Стилизовала кампейн Кэти Гранд, главный редактор независимого журнала LOVE. Над бьюти-образами моделей работали звездный парикмахер Гвидо Палау и визажист с мировым именем Пэт Макграт.
Напомним, коллекцию сезона осень-зима 2018/19 Марк Джейкобс представил в феврале на Неделе моды в Нью-Йорке. Источником вдохновения в работе над новой линейкой дизайнер черпал в творческом наследии Клода Монтаны и Эмануэля Унгаро, знаменитых французских кутюрье. Главными элементами коллекции, выполненной в эстетике 1980-х годов, стали гиперобъемы и насыщенные цвета, в которые окрасились шерстяные пальто, брюки на высокой талии, жакеты с подплечниками и драматичные шляпы с широкими полями.