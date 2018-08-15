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Loewe выпустили серию книг классической литературы
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Loewe выпустили серию книг классической литературы 

Fancy Journal 41 минуту назад
Фото: Fancy Journal
В рамках продолжающейся рекламной кампании в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19 испанский модный дом выпустил серию книг классической литературы с обложками, сделанными известным фэшн-фотографом Стивеном Мейзелом. В число романов, выбранных Джонатаном Андерсоном, креативным директором Loewe, вошли «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Мадам Бовари» Гюстава Флобера, «Дракула» Брэма Стокера, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Сердце тьмы» Джозефа Конрада и «Дон Кихот» Сервантеса.
Приобрести издания можно на официальном сайте марки, а также во флагманском бутике Loewe в Лондоне. Покупка комплекта из шести книг обойдется желающим пополнить домашнюю библиотеку в £395.
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