Loewe выпустили серию книг классической литературы 

В рамках продолжающейся рекламной кампании в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19 испанский модный дом выпустил серию книг классической литературы с обложками, сделанными известным фэшн-фотографом Стивеном Мейзелом. В число романов, выбранных Джонатаном Андерсоном, креативным директором Loewe, вошли «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Мадам Бовари» Гюстава Флобера, «Дракула» Брэма Стокера, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Сердце тьмы» Джозефа Конрада и «Дон Кихот» Сервантеса.
Приобрести издания можно на официальном сайте марки, а также во флагманском бутике Loewe в Лондоне. Покупка комплекта из шести книг обойдется желающим пополнить домашнюю библиотеку в £395.