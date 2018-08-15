Рита Ора появилась в сказочном образе на благотворительном вечере

Очаровательная британская певица Рита Ора накануне посетила благотворительное звездное мероприятие, проходившее в Порто-Черво — фешенебельном курорте на севере Сардинии. Для Unicef Summer Gala звездная красавица выбрала эффектное яркое платье, сфокусировав тем самым все внимание присутствующих исключительно на себе.

На днях в итальянском Порто-Черво прошел ежегодный торжественный благотворительный ужин Unicef Summer Gala, который традиционно посетили многие мировые знаменитости. В числе гостей мероприятия оказалась также 27-летняя певица Рита Ора, сменившая за вечер несколько образов. И если один наряд британской исполнительницы был довольно прост и удобен для выступления на сцене, то платье, в котором она блистала на светском ужине, заслуживает особого внимания.

Рита появилась перед публикой в разноцветном наряде от Ralph&Russo с глубоким декольте и высоким разрезом до бедра. Идеально подобранные в цвет платья туфли на невысоком каблуке стали приятным дополнением сказочного облика певицы. Яркий образ звездной красавицы невероятно гармонично вписался в общую атмосферу летнего вечера.

К слову, Ора далеко не всегда вызывает у публики столько восторженных отзывов. Довольно часто артистку упрекают в отсутствии чувства стили и пристрастии к вульгарным нарядам. Видимо, упреки поклонников все-таки возымели эффект, и Рита тщательно подготовилась к очередному публичному выходу в свет.