Когда total look от одного дизайнера выглядит неудачно: звездные примеры

Российские и западные знаменитости отдают предпочтение вещам именитых брендов. Надеть одежду от «никого», по мнению многих селебрити, это признак отсутствия вкуса. Конечно, есть исключения, когда звезды поддерживают начинающих дизайнеров, но в результате такого активного флешмоба — а давайте носить вещи вот этого юного дарования, его имя тут же становится популярным.

Но нежную любовь звезды питают, все же, к брендам с мировой славой. Смотрим, как это выглядит на деле.

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров поделился в своем Инстаграм фото, сопроводив его комментарием: «НАША САРДИНИЯ НА СТИЛЕ» и хештегами @versace @dolcegabbana. (Стилистика автора сохранена — Ред.).

Популярный исполнитель и его спутницы выбрали total look и, на наш взгляд, слегка промахнулись. Наверное, это тот самый случай, когда лучшее — враг хорошего.

НАША САРДИНИЯ НА СТИЛЕ 🤘 👸🏻🧔🏻👰❤️💙❤️💣 @versace @dolcegabbana

Публикация отФилипп Киркоров (@fkirkorov) 4 Авг 2018 в 12:35 PDT Слишком много Versace и на певице Бейонсе.

Фото с сайта www.vogue.co.uk Певица неравнодушна и к Burberry.

Фото с сайта www.vogue.co.uk Total look в Burberry мы заметили и на Ники Минаж.

👸🏽👸🏽👸🏽 • #nickiminaj

Публикация отNicki Minaj (@wetminaj) 14 Авг 2018 в 10:01 PDT А как вы относитесь к таким несколько вычурным total look?

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