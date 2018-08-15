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Ловите солнечных зайчиков! «Люблю одежду, в которой есть философия»
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Ловите солнечных зайчиков! «Люблю одежду, в которой есть философия» 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В проекте «Этномода» на недавнем фестивале КАМWA её коллекция «Совы Калипсо» была одной из самых оригинальных. Своего рода парафраз на тему греческой мифологии, в котором богине Калипсо поклоняется племя женщин, открывающих в себе ночью, под пение и уханье сов, женскую мудрость и силу.
Нет белого без чёрного
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Настасья Некрасова: В своих коллекциях всегда пытаюсь рассуждать о смысле жизни. А тут эти рассуждения соединились с зацепившим меня образом Калипсо из «Одиссеи». Все знают, конечно, легенду об этой нимфе с острова Огигия, куда попал спасшийся после кораблекрушения Одиссей. Он провёл там семь долгих лет, но потом уплыл-таки. Что скрывала Калипсо? Ведь в переводе с древнегреческого её имя означает «Та, что скрывает».
— И что, по-вашему?
— Мне кажется, она учит нас великой мудрости: нет белого без чёрного, жизни без смерти, хорошего без плохого. Так что чёрно-белая гамма моей коллекции неслучайна: день-ночь, свет-тьма, инь-ян. Противоположности неразделимы. Мы никогда так не оценим хорошее, если не пережили что-то плохое.
— На собственном примере вам доводилось в этом убеждаться?
— Не раз. Самая сильная ситуация — когда я навсегда рассталась с человеком, которого очень любила, но у которого были другие планы на жизнь, не связанные со мной. Было очень больно его отпускать. Теперь, по прошествии почти двадцати лет, понимаю, что поступила правильно. Было тяжело, зато я направила все силы не на то, чтобы раствориться в нём, а на то, чтобы развиваться самой.
— Сколько времени уходит на создание одной коллекции?
— Идея «Сов Калипсо» зародилась весной. Сначала делала её в перерывах между рабочими заказами. А летом, когда дочки на даче у бабушки, я готова творить бесконечно. Кстати, с «Совами» интересная история произошла. Мой друг, режиссёр Владис Гольк, ставил со студентами музучилища спектакль «Антигона» к Дягилевскому фестивалю. Его должны были показывать в рамках арт-проекта «До — Между — После» в Тополевом переулке. А у меня рядом мастерская. Владис зашёл пообщаться, увидел новорождённую коллекцию и понял, что для его спектакля эти костюмы — идеальный вариант. Так моя коллекция попала на Дягилев-фест!
Мы все как зеркало
— Многие зрители «Этномоды» обратили внимание, что ваши костюмы расписаны текстами на греческом языке. Философские изречения?
— Я сразу решила: если коллекция связана с Грецией, с мудростью, то как без цитат? Использовала Аристотеля, других греческих философов. Но есть там и просто мудрые изречения, переведённые на греческий. Например, «Никогда не поздно начать» или «У всего в жизни есть своя мелодия». Мне нравится, когда на ткани присутствует литературный текст. Ведь любая одежда влияет на человека. И текст, написанный на ней, — тоже. Нынешняя коллекция уже третья в этой стилистике. Две предыдущие были с цитатами на санскрите и из «Алисы в Стране Чудес».
— Страна Чудес, Зазеркалье… Да и в «Совах Калипсо» масса зеркальных аксессуаров.
— А мы все как зеркало. Если даём этому миру зло — зло к нам и возвращается. То же самое с добром. Понятно, что при такой театральности мои костюмы не очень востребованы в обычной жизни. Но всё же думаю, что, обладая определённой смелостью, даже костюм Зеркальной Совы можно надеть в мир и отправлять всем солнечных зайчиков.
— Ваше отношение к тому, что нынешний фестиваль КАМWA стал последним?
— Очень жаль. Наталия Шостина, директор фестиваля, всегда опиралась на историю, на традиционную культуру. Это была такая концентрации радости, света, красоты, музыки!
— Закончите предложение «Моя мелодия — это…
— … движение вперёд». Несмотря ни на что. Потому что жизнь дана нам не просто так.
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