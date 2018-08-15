Ещё
Новая коллекция osome2some: леопардовые шубы и платья-пиджаки «отличницы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая коллекция osome2some: леопардовые шубы и платья-пиджаки «отличницы» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Главные представители перфекционизма по-петербургски — Анна Андриенко и Наталья Бузакова из osome2some — выпустили осенне-зимнюю коллекцию. И в ней снова, как и в весенне-летней, дизайнеры переосмысливают исторический костюм. Образы из 1950-70 годов, в том числе из гардероба Одри Хепберн и молодой Елизаветы II, осовременены леопардовым принтом, необработанными краями, рукавами-цветами и шалевым воротником-шарфом. Оверсайзовые пальто, платья-пиджаки, серые костюмы и шубы-чебурашки надеты на голое тело и стилизованы авангардными туфлями Tabi Maison Margiela: идеальную одежду необязательно носить с подходом отличницы.
Вещи появятся в продаже 20 августа и будут стоить от 11 000 до 40 000 рублей. Посмотреть, примерить и купить их можно в шоу-руме osome2some на Фурштатской, 10.
Собака.ru: последние новости
Петербургские бренды устроили массовую распродажу одежды и обуви Comme des Garçons выпустил футболки с работами Жан-Мишеля Баскии Дизайнер из Уфы разработал айдентику для защиты шиханов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене32
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Россияне болеют из-за маленьких квартир27
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Названы обманные уловки супермаркетов47
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение