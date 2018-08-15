Мужские сумки île, которые полюбились девушкам

île — новое имя украинско-итальянского бренда Trofymenko. С названием изменилась эстетика, в которой теперь работает дизайнер Саша Трофименко: минимализм, акцент на текстуры, монохром, игра объемов, унисекс. В прошлом сезоне именно маскулинная кожаная папка стала бестселлером среди клиенток île, поэтому отсутствие гендерных границ легло в основу следующей коллекции. Для нее Саша обновил трапециевидный клатч с круглой металлической клипсой в мягком жемчужно-сером оттенке и создал сумку-бутон из японского бархата на застежке-карабине. Ее можно носить на плече или как клатч, а еще она пригодится в путешествии в качестве подушки под голову.