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Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой
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Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Основательница онлайн-курсов по этикету Beaumont Etiquette Мика Майер (Myka Meier) рассказала, что делают женщины из королевской семьи, чтобы их юбки никогда не задирались в ветреную погоду. Ее слова приводит The Sun.
«Они часто надевают боди и другую одежду из материалов, которые сильно электризуются и не дают платьям взлететь. Если вы не надели что-то из плотной тяжелой ткани, электризующийся костюм под одеждой — это прекрасный способ не дать ветру поднять юбку», — объяснила Майер.
Эксперт добавила, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон пользуются этим методом, когда появляются на публике в плохую погоду или на взлетной полосе перед рейсом.
Ранее в июне модные эксперты раскрыли, почему герцогиня Сассекская Меган Маркл всегда надевает обувь на размер больше, чем нужно. «Для мероприятий или красной ковровой дорожки знаменитости всегда выбирают обувь на один-два размера больше их собственного. У этого есть причина: так они избегают мозолей», — рассказали они.
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