Теперь понятно, почему у Меган Маркл никогда не задирается юбка

Основательница курсов по этикету Мика Майер рассказала, к каким хитростям прибегают женщины королевской семьи.

Знаете, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не окажутся в ситуации, как у Мэрилин Монро с белой развевающейся по ветру юбкой? И даже воздушные легкие сарафаны на женах принцев всегда будут смотреться как с иголочки?

Все проще, чем вы думали! И нет, они не мажут себе ноги клеем. Просто обе девушки знают хитрости, которые и раскрыла специалист по этикету Мики Майер.

«Они часто надевают боди-трико и другую одежду из материалов, которые сильно электризуются и не дают платью взлететь», — пояснила эксперт в интервью изданию The Sun.

И все же Майер добавила, что хоть способ и надежный, но не дает полной гарантии. А потому для официальных появлений на взлетной полосе перед рейсом женщины из королевской семьи все же предпочитают юбки из плотных тканей.

А вот спасти прически от разрушения ветром им помогают шляпки.

Что же до королевы, то она оказалась еще изобретальнее. Поговаривают, что Елизавета II вставляет утяжелители в нижние швы платьев. И покупает их исключительно в магазинах штор.

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