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Логотип Pepsi стал привычной средой для серфера, парашютиста и дайвера
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Логотип Pepsi стал привычной средой для серфера, парашютиста и дайвера 

Sostav.ru 44 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Быть газировкой очень удобно: снизил содержание сахара, поставил пометку light — и вот, ты уже не поставщик лишних киллограммов и прыщей, а вполне себе спортивный бренд, промотирующий активный и здоровый образ жизни.
Креативная команда агентства Sancho BBDO из Колумбии представила свои варианты легендарных пепси-волн из логотипа бренда. В новой рекламной кампании лого превращается в волны, горы и парашюты, подчеркивая самые разные виды спорта.
Своей кампанией бренд подчеркивает, что напитком можно освежаться даже после спортивных тренировок, ведь в Pepsi Light нет ни сахара, ни калорий.
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