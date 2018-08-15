Логотип Pepsi стал привычной средой для серфера, парашютиста и дайвера

Быть газировкой очень удобно: снизил содержание сахара, поставил пометку light — и вот, ты уже не поставщик лишних киллограммов и прыщей, а вполне себе спортивный бренд, промотирующий активный и здоровый образ жизни.

Креативная команда агентства Sancho BBDO из Колумбии представила свои варианты легендарных пепси-волн из логотипа бренда. В новой рекламной кампании лого превращается в волны, горы и парашюты, подчеркивая самые разные виды спорта.

Своей кампанией бренд подчеркивает, что напитком можно освежаться даже после спортивных тренировок, ведь в Pepsi Light нет ни сахара, ни калорий.