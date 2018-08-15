Пять жутких мужских сумок и их модные аналоги

Сумка на плечо

Сумка справа: Prada, цена: от 131 500 руб.

Обычные сумки-почтальонки уступили место универсальным моделям, в которые можно сложить не только кошелек и ключи. К тому же сумки через плечо можно сочетать с любой верхней одеждой.

Черная небольшая сумка слева напоминает кожаный контейнер. Сумка справа на порядок лучше: удобный размер, широкий ремень, наружный карман и крутая эмблема — все, что необходимо летом-2018.

Поясная сумка

Сумка справа: Nike, цена: от 2 229 руб.

Помимо остромодных «бананок» дизайнеры предлагают мужчинам крупные поясные сумки, которые стоит носить не на поясе, а за плечами на манер рюкзака. Мы согласны, это удобно, необычно и стильно, особенно с крутыми кроссовками!

Сумка слева выглядит как рукав от дутого пальто — это некрасиво. А вот сумка Nike смотрится свежо и стильно. Принт с пастельными оттенками будет хорошо сочетаться и с футболкой, и со свитшотом. Ремень можно регулировать и носить или через плечо, или на поясе.

Портфель

Сумка справа: Bottega Veneta, цена: от 141 935 руб.

Это идеальный вариант для деловых мужчин. Особенно изысканно он будет смотреться с длинным пальто, строгим тренчем или пиджаком. С рубашкой и чиносами он тоже сочетается (не зря же это любимый аксессуар Майкла Фассбендера — он парень стильный).

Портфель слева выполнен из текстиля. Каким бы качественным и дорогим он ни был, все равно проиграет кожаному. Справа портфель из текстурной, блестящей кожи. Если хочется вариант поспокойнее, выбирайте гладкую кожу без лоска.

Прекрасные варианты мужских деловых портфелей вы найдете в магазине сумок и аксессуаров Bagsland.

Портфель Bagsland, от 1 900 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Портфель Bagsland, от 3 230 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Тоут

Сумка справа: Off-White, цена: от 41 211 руб.

Сначала тоут носили только модные блогеры, а сегодня эта объемная сумка — предмет делового гардероба. Вместительная, удобная и универсальная — идеальный выбор для тех, у кого день расписан по минутам.

Сумка слева хороша, но большое количество застежек, отстрочек, эмблем делает ее довольно вычурной. Куда удачнее будет смотреться лаконичный объемный тоут, желательно со слоганом или эмблемой — как на фото справа.

Мужской клатч

Сумка справа: Ed Robert Judson, цена: от 79 174 руб.

С женским клатчем у этого общее только лишь название. Мужской клатч — актуальная замена борсеткам, носить которые уже моветон. Сумка сочетается с классическими костюмами и строгими образами.

Клатч слева слишком напоминает пресловутые борсетки, его лучше убрать в дальний угол. Клатч справа — хороший пример стильной сумки для мужчины. В него поместятся самые необходимые вещи, но при этом он не выглядит объемным.

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