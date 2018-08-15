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Климова, Ходченкова или Лобода? Угадай звезду по фигуре в бикини
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Климова, Ходченкова или Лобода? Угадай звезду по фигуре в бикини 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
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К лету готовы: самые модные купальники сезона в гардеробах звездЗа минувшие 2,5 месяца лета российские звезды успели не раз отдохнуть у моря и продемонстрировать поклонникам целый арсенал купальников. Эффектные, скромные, спортивные, смелые — кажется, мы видели все! И уже знаем привычки представителей нашего шоу-бизнеса: так, Яна Рудковская предпочитает слитные модели от подруги-дизайнера, Анастасия Волочкова — минималистичные бикини ярких цветов, Татьяна Навка — мастер по созданию сложных пляжных образов с парео, шляпами и очками. А какие образы для курортов предпочитают Бузова, Гагарина, Семенович и другие звезды? Разглядываем завидные фигуры и угадываем их обладательниц! Вам предстоит ответить всего на один вопрос: кто на фото?
Все фото: инстаграм героев публикации. Обложка: instagram.com/annasedokova
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