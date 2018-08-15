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5 самых модных инфлюенсеров из Азии (вам нужно на них ориентироваться)
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5 самых модных инфлюенсеров из Азии (вам нужно на них ориентироваться) 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
@fengfan_x (356 тыс. подписчиков)
Все о азиатском стривире можно узнать из аккаунта Фенг Фан. Фенг — одна из топовых модных инфлюенсеров Китая. В ее аккаунте вы найдете много крутых образов в стиле томбой, а также самые последние тренды. Из любимых марок — Balenciaga, Louis Vuitton и Off-White.
@ireneisgood (1,2 млн подписчиков)
Подписчики Ирен Ким, корейской модели, телеведущей и блогера, любят ее за отличное чувство юмора, красоту и крутой стиль. Девушка стала амбассадором бренда Estée Lauder (вместе с Кендалл Дженнер), а также регулярно сидит в первом ряду на показах Chanel и Dior и снимается для обложек самых престижных журналов. Среди отличительных черт ее стиля — умение интегрировать самые смелые и горячие тренды в повседневный гардероб. Так, высокие кеды на платформе Converse уживаются с жакетом с мужского плеча Helmut Lang и классической сумкой Celine.
@iamkareno (585 тыс. подписчиков)
Карен Янг — ютьюбер из Гонконга, живущая и работающая в Лос-Анджелес. Девушка научит вас носить яркие цвета, сочетать бесформенные брюки с самыми девчачьими топами, а также покажет, как при помощи крутой обуви стать выше на несколько сантиметров.
@akimoto_kozue (454 тыс. подписчиков)
Завсегдатая недель моды Кодзуэ Акимото стала настоящей модной иконой не только в Японии, но и во всем мире. В толпе ее сложно не заметить — черные длинные волосы, прямая челка, высокие каблуки и всегда дерзкий стиль. Актриса, модель и дочь чемпиона мира по сумо известна своим уникальным стилем — она шикарно выглядит в любимом total black и в цветном платье. Каждый аутфит дополняют ее знаковые черные стрелки и идеальная прическа. Результат: обложки Harper's Bazzar, Vogue и Grazia и почти полмиллиона верных фанатов в Instagram.
@holly608 (466 тыс. подписчиков)
Южно-корейской актрисе Ли Хо Янг всего 21, но за ее плечами уже несколько довольно успешных фильмов и сериалов. Помимо актерской карьеры, девушка увлекается и модой — она постоянно выкладывает свои стильные луки в Instagram, а Dior и Prada хотят видеть ее в первых рядах своих модных шоу.
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