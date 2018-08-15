Видео дня: Кайли Дженнер показывает свою гардеробную для сумок 

Да, у сумок Кайли Дженнер есть отдельная комната, и теперь мы можем в нее заглянуть. Вчера одна из сестер Кардашьян опубликовала на своем YouTube-канале новое видео. 21-летняя звезда Instagram и без минуты долларовый миллиардер провела экскурсию по своему гардеробу, а точнее, лишь малой его части — с сумками.
В трехминутном видео, названном «Тур по моему гардеробу с сумками», Кайли рассказывает о своей внушительной коллекции аксессуаров. «Я отвела небольшую комнату для своих сумок, чтобы у каждой из них был свой маленький дом», — объяснила девушка.
По словам Кайли, ее любимый ряд — с сумками Hermès (большинство из которых, кстати, Birkin). Кайли Дженнер, построившая собственную империю Kylie Cosmetics и заработавшая на ней почти миллиард долларов, считает их отличной инвестицией: «Если бы в моем доме начался пожар, первым делом я бы спасла кремовую и коричневую, сделанные из крокодиловой кожи».
Некоторые из сумок Кайли уже готова носить по очереди со своей маленькой дочерью Сторми. Среди них — ярко-розовая, тоже Hermès, которую Кайли получила в подарок на Рождество от своей сестры Кортни. И миниатюрная Louis Vuitton, которую Кайли подарила мама Крис Дженнер, когда она была совсем маленькой.
В коллекцию также вошли сумка Judith Leiber Couture в форме губной помады — подарок Ким Кардашьян — и Louis Vuitton с портретом Крис Дженнер и надписью «Girls Just Wanna Have Fund$», сделанная на заказ. Видео заканчивается крупными планами сумок Supreme, Chanel, Gucci, Dior, Dsquared2 и других.