Ещё
Видео дня: Кайли Дженнер показывает свою гардеробную для сумок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео дня: Кайли Дженнер показывает свою гардеробную для сумок 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Да, у сумок Кайли Дженнер есть отдельная комната, и теперь мы можем в нее заглянуть. Вчера одна из сестер Кардашьян опубликовала на своем YouTube-канале новое видео. 21-летняя звезда Instagram и без минуты долларовый миллиардер провела экскурсию по своему гардеробу, а точнее, лишь малой его части — с сумками.
В трехминутном видео, названном «Тур по моему гардеробу с сумками», Кайли рассказывает о своей внушительной коллекции аксессуаров. «Я отвела небольшую комнату для своих сумок, чтобы у каждой из них был свой маленький дом», — объяснила девушка.
По словам Кайли, ее любимый ряд — с сумками Hermès (большинство из которых, кстати, Birkin). Кайли Дженнер, построившая собственную империю Kylie Cosmetics и заработавшая на ней почти миллиард долларов, считает их отличной инвестицией: «Если бы в моем доме начался пожар, первым делом я бы спасла кремовую и коричневую, сделанные из крокодиловой кожи».
Некоторые из сумок Кайли уже готова носить по очереди со своей маленькой дочерью Сторми. Среди них — ярко-розовая, тоже Hermès, которую Кайли получила в подарок на Рождество от своей сестры Кортни. И миниатюрная Louis Vuitton, которую Кайли подарила мама Крис Дженнер, когда она была совсем маленькой.
В коллекцию также вошли сумка Judith Leiber Couture в форме губной помады — подарок Ким Кардашьян — и Louis Vuitton с портретом Крис Дженнер и надписью «Girls Just Wanna Have Fund$», сделанная на заказ. Видео заканчивается крупными планами сумок Supreme, Chanel, Gucci, Dior, Dsquared2 и других.
Harper’s Bazaar: последние новости
Коричневый — новый черный Белая майка + синие джинсы: классика в исполнении Джиджи Хадид Что такое «платье Франкенштейна» и зачем оно вам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала14
Пригожин рассказал о пополнении в семье3
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене56
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение