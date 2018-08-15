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Пластик, бусины и стразы: 10 украшений как в детстве
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Пластик, бусины и стразы: 10 украшений как в детстве 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Минималистичные украшения сдают свои позиции — на смену им приходит яркая бижутерия, точь-в-точь как в нашем детстве. Помните пластиковые браслеты, серьги со стразами и ожерелья из разноцветных бусин? Возможно, именно такие украшения поднимут настроение в приближающееся серое ненастье: стоит только добавить связку браслетов к платью-рубашке, клипсы с глиттером — к черному жакету и джинсам, а подвески в виде букв — к спортивным футболкам и белым сорочкам. Не бойтесь носить все и сразу, как делает это Леандра Медин: она надевает по пять-семь браслетов, дополняя их связками конфет и массивными кольцами. В меру иронично и очень ярко.
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