Пластик, бусины и стразы: 10 украшений как в детстве

Минималистичные украшения сдают свои позиции — на смену им приходит яркая бижутерия, точь-в-точь как в нашем детстве. Помните пластиковые браслеты, серьги со стразами и ожерелья из разноцветных бусин? Возможно, именно такие украшения поднимут настроение в приближающееся серое ненастье: стоит только добавить связку браслетов к платью-рубашке, клипсы с глиттером — к черному жакету и джинсам, а подвески в виде букв — к спортивным футболкам и белым сорочкам. Не бойтесь носить все и сразу, как делает это Леандра Медин: она надевает по пять-семь браслетов, дополняя их связками конфет и массивными кольцами. В меру иронично и очень ярко.