Лаконичные пальто и куртки для встречи осени: смотрим новый лукбук Brier

Минимализм и комфорт — главные правила молодой российской марки Brier. Родом из Москвы, одежда бренда предназначена для вечно спешащих жителей мегаполиса. В новом лукбуке Brier представляет одежду, в которой нестрашно встречать холодную осень.

Для Дарьи Серовой , основательницы марки, Brier — это способ перевоплощаться. Элегантная классика и удобный casual, нарочитая простота и многослойность — одежда марки предназначена для того, чтобы каждый день ты была разной и не задумывалась, что взять с собой в путешествие, а в чем пойти на работу. И хотя все модели Brier — минимализм чистой воды, это позволяет носить одежду по своему усмотрению, комбинируя контрастные вещи и собирая всегда разные образы.

В новом лукбуке Brier Дарья Серова представляет свое видение того, как встречать приближающуюся осень — в теплом бордовом пальто и трендовой стеганой куртке. А для делового дресс-кода дизайнер предлагает элегантные пиджаки и классические рубашки.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб