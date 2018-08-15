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Лаконичные пальто и куртки для встречи осени: смотрим новый лукбук Brier
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Лаконичные пальто и куртки для встречи осени: смотрим новый лукбук Brier 

WMJ.ru 27 минут назад
Фото: WMJ.ru
Минимализм и комфорт — главные правила молодой российской марки Brier. Родом из Москвы, одежда бренда предназначена для вечно спешащих жителей мегаполиса. В новом лукбуке Brier представляет одежду, в которой нестрашно встречать холодную осень.
Для Дарьи Серовой, основательницы марки, Brier — это способ перевоплощаться. Элегантная классика и удобный casual, нарочитая простота и многослойность — одежда марки предназначена для того, чтобы каждый день ты была разной и не задумывалась, что взять с собой в путешествие, а в чем пойти на работу. И хотя все модели Brier — минимализм чистой воды, это позволяет носить одежду по своему усмотрению, комбинируя контрастные вещи и собирая всегда разные образы.
В новом лукбуке Brier Дарья Серова представляет свое видение того, как встречать приближающуюся осень — в теплом бордовом пальто и трендовой стеганой куртке. А для делового дресс-кода дизайнер предлагает элегантные пиджаки и классические рубашки.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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