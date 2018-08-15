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Воронежцев призвали пожертвовать одежду бездомным
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Воронежцев призвали пожертвовать одежду бездомным 

Вести Воронеж 25 минут назад
Ближайшая раздача вещей нуждающимся состоится 24 августа.
Воронежцев призвали пожертвовать ненужную одежду бездомным. Волонтёры благотворительной организации «Рассвет» вновь объявили сборе вещей для нуждающихся. Информация об этом появилась на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте». В списке вещей, необходимых в первую очередь, футболки, шорты, джинсы, нижнее бельё и обувь. Сообщается, что в рамках данной акции важно собрать мужские вещи. Однако волонтёры принимают и вещи для женщин и детей, они распределяются между городскими благотворительными организациями. Приносить вещи можно каждый будний день с 16:00 до 21:00 в Центр социальных инициатив по адресу: остановка «Манежная», улица Цурюпы, дом №34, 3 этаж. Ближайшая раздача вещей нуждающимся запланирована на следующую пятницу, 24 августа.
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