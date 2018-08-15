Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вернулись в Нью-Йорк. Новый выход певицы в ужасных очках

Всю прошлую неделю Дженнифер Лопес (49) и Алекс Родригес (43) провели на острове Капри: влюбленные катались на яхте, гуляли по улочкам и зажигали в местных ресторанах. Но отпуск закончился, и звезды вернулись в Нью-Йорк.

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Папарацци заметили парочку на улице, когда они спешили по делам. И если к «отпускным» нарядам Джей Ло у нас вопросов нет (красивые летние платья), то вот с городским стилем у певицы в последнее время большие проблемы (вспомнить хотя бы те джинсовые ботфорты).

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На этот раз Лопес была в зеленой блузке Gucci, синих брюках, туфлях на золотой платформе и огромных золотых очках (а ведь на улице 2018 год!). Похоже, знаменитость увлеклась стилем ретро.

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