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Где искать пальто на осень: новая коллекция osome2some
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Где искать пальто на осень: новая коллекция osome2some 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Отечественный бренд osome2some завоевал народную любовь именно благодаря верхней одежде, в частности идеально скроенным пальто. В этом сезоне дизайнеры добавили новые элементы к классическим моделям: мягкие круглые плечи, обрамленные сборками, объемный реглан и крупные рубашечные воротники. Главные цвета — серый, молочный, хаки, дополненные крупной и мелкой клеткой, атласным шелком и анималистичным принтом. Пальто с шалевым воротником, переходящим в шарф, двубортный дафлкот из серого кашемира с необработанным краем и платье с рукавами имеют все шансы стать хитами. Помимо них в коллекцию вошли шелковые блузки, асимметричные юбки, «мужские» костюмы и женственные платья.
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