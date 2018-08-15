Где искать пальто на осень: новая коллекция osome2some

Отечественный бренд osome2some завоевал народную любовь именно благодаря верхней одежде, в частности идеально скроенным пальто. В этом сезоне дизайнеры добавили новые элементы к классическим моделям: мягкие круглые плечи, обрамленные сборками, объемный реглан и крупные рубашечные воротники. Главные цвета — серый, молочный, хаки, дополненные крупной и мелкой клеткой, атласным шелком и анималистичным принтом. Пальто с шалевым воротником, переходящим в шарф, двубортный дафлкот из серого кашемира с необработанным краем и платье с рукавами имеют все шансы стать хитами. Помимо них в коллекцию вошли шелковые блузки, асимметричные юбки, «мужские» костюмы и женственные платья.