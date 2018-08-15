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Must have сезона: 12 пар сапог с широким голенищем
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Must have сезона: 12 пар сапог с широким голенищем 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Неожиданно популярные ботфорты-колготки с острым носом сдали позиции: им на смену приходят сапоги с широким голенищем. Фасон идеально сочетается с другим осенним трендом — ковбойским стилем. Их, к примеру, соединили Toga Pulla и Chloé. Высота каблука не принципиальна: Gianvito Rossi представить без шпилек сложно, но комфортные модели можно найти у Jimmy Choo и Casadei. Носите с юбками миди или не скрывайте красоту и надевайте с мини. Как альтернатива — длинный пиджак вместо платья. И оно, и сапоги сами по себе вещи базовые, но вместе дают очень сексуальное сочетание.
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