Must have сезона: 12 пар сапог с широким голенищем

Неожиданно популярные ботфорты-колготки с острым носом сдали позиции: им на смену приходят сапоги с широким голенищем. Фасон идеально сочетается с другим осенним трендом — ковбойским стилем. Их, к примеру, соединили Toga Pulla и Chloé. Высота каблука не принципиальна: Gianvito Rossi представить без шпилек сложно, но комфортные модели можно найти у Jimmy Choo и Casadei. Носите с юбками миди или не скрывайте красоту и надевайте с мини. Как альтернатива — длинный пиджак вместо платья. И оно, и сапоги сами по себе вещи базовые, но вместе дают очень сексуальное сочетание.