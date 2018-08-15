Воздушное платье, лепестки роз и нежный взгляд: 18-летняя Стеша Маликова снялась в рекламе нового парфюма Dior

18-летняя Стефания Маликова снялась в рекламном ролике аромата Maison Christian Dior.

Красавица-дочь Дмитрия Маликова в рекламном мини-фильме кружится в воздушном сиреневом платье, сменив каблуки на легкую летнюю обувь на плоской подошве, бросает в камеру нежные взгляды и нежится в белых лепестках. По задумке авторов, парфюм — это запах самого Парижа, а Стеша Маликова стала его олицетворением.

— поблагодарила Стеша Dior за удачные съемки. А как тебе ее нежный образ принцессы?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram