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Воздушное платье, лепестки роз и нежный взгляд: 18-летняя Стеша Маликова снялась в рекламе нового парфюма Dior
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Воздушное платье, лепестки роз и нежный взгляд: 18-летняя Стеша Маликова снялась в рекламе нового парфюма Dior 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
18-летняя Стефания Маликова снялась в рекламном ролике аромата Maison Christian Dior.
Красавица-дочь Дмитрия Маликова в рекламном мини-фильме кружится в воздушном сиреневом платье, сменив каблуки на легкую летнюю обувь на плоской подошве, бросает в камеру нежные взгляды и нежится в белых лепестках. По задумке авторов, парфюм — это запах самого Парижа, а Стеша Маликова стала его олицетворением.
— поблагодарила Стеша Dior за удачные съемки. А как тебе ее нежный образ принцессы?
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Фото:Instagram
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