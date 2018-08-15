Too Faced: бранч по случаю запуска новой коллекции

Бренд косметики с калифорнийской пропиской Too Faced устроил бранч с бьюти-блогерами, среди которых были Альберта Берлин, Таша Алакоз, Екатерина Кляйн, на террасе отеля So / Sofitel.