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Выше голову: 14 базовых водолазок от 1000 рублей
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Выше голову: 14 базовых водолазок от 1000 рублей 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кутаться осенью в шарфы, как бы уютно и романтично это ни выглядело, любят далеко не все. И не каждый фасон пальто располагает к долгим прогулкам и способен выдержать холодный ветер — особенно это относится к халатам и коконам. Выход очевиден — обзавестись водолазкой из шерсти или кашемира, чтобы не заболеть, как только температура опустится ниже 10 градусов. На тонкие модели можно надеть еще и объемный кардиган: когда, как не в осенние месяцы, экспериментировать с многослойными образами? Мы собрали 14 вариантов от 1000 рублей до бесконечности, которые точно согреют и впишутся в любой гардероб.
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