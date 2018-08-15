Выше голову: 14 базовых водолазок от 1000 рублей

Кутаться осенью в шарфы, как бы уютно и романтично это ни выглядело, любят далеко не все. И не каждый фасон пальто располагает к долгим прогулкам и способен выдержать холодный ветер — особенно это относится к халатам и коконам. Выход очевиден — обзавестись водолазкой из шерсти или кашемира, чтобы не заболеть, как только температура опустится ниже 10 градусов. На тонкие модели можно надеть еще и объемный кардиган: когда, как не в осенние месяцы, экспериментировать с многослойными образами? Мы собрали 14 вариантов от 1000 рублей до бесконечности, которые точно согреют и впишутся в любой гардероб.