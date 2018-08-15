8 пар обуви, на которую все будут оборачиваться

Засилье спортивной обуви на подиуме на протяжении последних нескольких сезонов уже начинает медленно, но верно наводить скуку. А помните, как раньше Prada выпускали туфли на танкетке с языками пламени, на показе Dsquared2 дефилировали красавицы в ботильонах с пистолетами вместо шпилек, а Marc Jacobs переворачивали стандартный каблук вверх ногами? Вместо произведений искусства на ногах моделей нынче одни дедушкины кроссовки.

Впрочем, приятные исключения все же имеются: самый перспективный сейчас французский модный бренд Jacquemus задал моду на необычные каблуки на… самой обычной, на первый взгляд, обуви. Раз уж все так полюбили простые формы босоножек на тонких ремешках и туфель с острым носом, то дизайнер марки Симон Жакмю оставил все как есть, добавив к устойчивой форме нетривиальную поддержку в виде причудливого каблука. «Мне хочется, чтобы мода стала менее коммерческой и более поэтичной», — поделился дизайнер своими долгоиграющими намерениями. А нам, в свою очередь, хочется, чтобы в моду вновь вернулась впечатляющая обувь — та самая, что будет настойчиво напрашиваться на комплимент, а еще и на отдельное #shoefie, оно же — селфи с фокусом на ноги в инстаграме.

Мюли с каблуками в форме пирамид

Topshop не стали заморачиваться и скопировали задумку Jacquemus со сборным каблуком из геометрических фигур, настырно повторив даже цветовую гамму обуви от этой марки. Стоит ли тогда переплачивать за дорогой оригинал?

Мюли Topshop с каблуками в форме пирамид (£69)

Туфли с каблуками в виде слонов

Чего только мы не успели повидать на месте обычных каблуков, но слонов видим впервые. Весьма эксцентрично, но, поверьте, эта необычная пара, даже несмотря на стоимость, вряд ли «доживет» до скидок.

Туфли Dorateymur с каблуками в виде слонов (27 239 руб.)

Босоножки с асимметричным каблуком

Новое имя в обувном мире — марка Rejina Pyo — сосредоточилась на том, чтобы соединить обувную классику и современное искусство. Хотя если бы не причудливый каблук в виде расплавившегося золотого слитка, то эта пара уж точно ничем не отличалась бы от остальных.

Босоножки Rejina Pyo с асимметричным каблуком (34 417 руб.)

Мюли с каблуками в виде шаров

Перед нами уж точно не пара на каждый день, но зато как здорово в ней сочетается несочетаемое: фактурная кожа под рептилию в черном цвете и идеальная геометрия каблука — в белом. Такое впечатление, что на дворе не 2018-й, а 2118 год!

Мюли Solace London с каблуками в виде шаров (£409)

Босоножки с асимметричным каблуком

Еще одно подтверждение тому, что достойные дизайнерские решения рождаются и у демократичных марок: в этой паре прекрасно все, начиная от графического дизайна с диагональными полосками и заканчивая оптимальной высотой каблука. Единственный минус: сделаны они из текстиля, а значит, лучше всего будут чувствовать себя в помещении.

Босоножки Zara с асимметричным каблуком (2 999 руб.)

Ботильоны с шарообразным каблуком

Итальянский модный дом Marni обожает геометрическую детализацию в украшениях и аксессуарах. Спереди эти классические черные ботильоны даже не выдают себя, но при виде архитектурной шпильки оригинальная задумка сразу же проявляет себя во всей красе.

Ботильоны Marni с шарообразным каблуком (31 000 руб.)

Мюли с каблуком-рюмкой

Эти мюли в любимом цвете Эльзы Скиапарелли напомнили нам домашние тапочки из голливудских мелодрам 50-х. Кстати, никто не мешает в августе надеть такие на улицу с кимоно из атласа и обычными джинсами — актуальный для наслаждения жизнью в выходные образ.

Мюли H&M с каблуком-рюмкой (2 499 руб.)

Босоножки с прозрачными каблуками

Не только форма, но и материал делает свое дело: за счет использования прозрачного пластика эти босоножки кажутся буквально невидимыми. Но зато в росте прибавляют также незаметно не меньше 10 сантиметров.

Босоножки Asos с прозрачными каблуками (2 990 руб.)

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