10 винтажных украшений, актуальных сейчас и всегда

Благодаря тому, что мода циклична, винтажные маркеты и отделы интернет-магазинов становятся сокровищницей не только для охотниц за редкими экземплярами, но и просто для тех, кто хочет быть в тренде. Мы уже много сезонов подряд не снимаем золотые серьги-кольца, а у Christian Dior они были еще в 80-х и в формате клипсов — найдутся ли такие сегодня в масс-маркете? Фантазийные ожерелья и серьги Christian Lacroix тоже часто копируют — не говоря о брошках с лого и жемчужных нитках, которыми давным-давно украшала твидовые жакеты мадемуазель Шанель.