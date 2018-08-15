Ещё
10 винтажных украшений, актуальных сейчас и всегда
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 винтажных украшений, актуальных сейчас и всегда 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Благодаря тому, что мода циклична, винтажные маркеты и отделы интернет-магазинов становятся сокровищницей не только для охотниц за редкими экземплярами, но и просто для тех, кто хочет быть в тренде. Мы уже много сезонов подряд не снимаем золотые серьги-кольца, а у Christian Dior они были еще в 80-х и в формате клипсов — найдутся ли такие сегодня в масс-маркете? Фантазийные ожерелья и серьги Christian Lacroix тоже часто копируют — не говоря о брошках с лого и жемчужных нитках, которыми давным-давно украшала твидовые жакеты мадемуазель Шанель.
Harper’s Bazaar: последние новости
Коричневый — новый черный Must have сезона: 12 пар сапог с широким голенищем Видео дня: Кайли Дженнер показывает свою гардеробную для сумок
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шок-находки девушек, шпионивших за мужчинами9
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
«Авоська в моде»: Глюк’oZу сравнили с русалкой3
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Поклонники жалеют исхудавшую Брежневу2
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение