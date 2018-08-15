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5 ярких карандашей для глаз, которые освежат любой мейк
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5 ярких карандашей для глаз, которые освежат любой мейк 

SNCmedia.ru 1 час назад
Clarins Stylo 4 Couleurs
Умельцы из Clarins обогнали всех по креативу — дали нам возможность предаться ностальгии и вспомнить школьные четырехцветные ручки, которые мы так обожали в детстве. Теперь мы полюбим их еще больше в формате ручки-подводки для глаз и губ. Что имеем: 3 универсальных оттенка для глаз (голосуем за яркий зеленый!) + 1 для губ. Продукт уже выходил в рамках лимитированной коллекции, а сейчас вернулся аккурат к новому школьному году.
Make Up For Ever Artist Color Pencil
Еще один экземпляр, как из школьного пенала, — карандаш Make Up For Ever в матовом розовом оттенке. Тоже мультифункциональный продукт — и для глаз, и для губ (для щек и бровей тоже подойдет, если вдруг что). Создан для того, чтобы нарушать все существующие правила в макияже — чем и займемся.
Essence Long Lasting Eye Pencil
Суперстойкий карандаш с мягкой текстурой и цветом свежей весенней зелени. Долой черные стрелки, теперь рисуем салатовые!
Artistry Signature Color
Мягкий кремовый карандаш с крошечными мерцающими частицами цвета Blue Raspberry. Бонус — удобный аппликатор для растушевки. Для создания томного взгляда и макияжа в стиле drama queen.
Bourjois Contour Clubbing Waterproof
Какой летний макияж без металлика? У Bourjois есть отличный экземпляр в виде линейки Contour Clubbing и ее представителя в серебряном оттенке. Одни плюсы: мягкая текстура, водостойкий, идеален и сам по себе, и в качестве акцента в сочетании с другими цветами. Кстати, оттенок называется Disco Ball — нет времени объяснять, идем танцевать.
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