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Экологично и модно: 10 шоперов не из кожи на любой вкус
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Экологично и модно: 10 шоперов не из кожи на любой вкус 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Один из способов помочь природе — отказаться от использования пластика, например в магазинах, где мы покупаем продукты и одежду. Модная и практичная альтернатива вездесущим пакетам — вместительные шоперы, которые можно легко сложить и носить с собой в сумочке. Они могут быть сделаны изо льна, из хлопка и полиэстера — Isabel Marant, например, создали мешок из переработанного нейлона. Если хочется особенно яркой и интересной сумки, советуем обратить внимание на коллекцию Ashish: в их ассортименте найдутся модели с пайетками и анималистичным принтом. Кроме того, вместительные шоперы можно найти в сувенирных лавках многих известных музеев мира — чем не повод обзавестись полезным аксессуаром на память? Носите их на пляж, в спортзал, офис и просто так — все необходимое точно поместится.
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