Самые трендовые платья этой осени

Камуфляжный принт (и котики)

Сначала кажется, что это платье Paul&Joe выполнено в камуфляжное расцветке, но если хорошенько приглядеться, то можно заметить разноцветных котов — любимых питомцев дизайнера марки. Эта вещь станет базой для создания стильных луков на каждый день.

Бархат

Бархат стал неотъемлемой частью осенне-зимнего гардероба. В этом году нужно обязательно приобрести платье из этого материала. Отличную модель мы нашли у Michael Kors. Такое платье будет круто смотреться с сапогами в ковбойском стиле и кожаным плащом.

Клетка

Клетка — один из главных принтов этого года, поэтому она украшает почти каждую вторую коллекцию самых известных марок. Мы выбрали классное платье миди, рисунок которого напоминает школьную тетрадь. А что, back to school уже на носу!

Платье-худи

Мы научились у Хейли Болдуин носить футболки, свитшоты и худи вместо платьев, но если их длина вас немного напрягает, то у Tatman есть платье-худи, которое все нужное прикроет, а выглядеть будет ничуть не хуже.

Оборки и рюши

Немного женственности вашему стилю добавит платье с рюшами или оборками в викторианском стиле. В сочетании с обувью на каблуке-рюмочке и кожаной курткой получится зачетный аутфит.

Кожа

И, конечно, без кожаного платья в новом осенне-зимнем сезоне тоже не обойтись. Свои вариации на эту тему продемонстрировали Miu Miu, Versace и Givenchy. Но их оставим для выхода в свет, а вот платье Luda Nikishina отлично впишется в ваш повседневный гардероб.

Макси

В сезоне осень-зима платья макси заняли одно из центральных позиций сразу у нескольких брендов. Нам эта идея понравилась, и мы будем продолжать носить любимые летние платья и осенью. Просто поменяйте босоножки на сапоги или ботильоны, добавьте кожаную куртку и шляпу — образ готов!

Пэчворк

Несколько принтов в одном наряде объединили Richard Quinn, Marni и Etro. Мы нашли им более доступную альтернатив у Zara. Платье миди в стиле пэчворк станет настоящей звездой любого лука. А в сочетании с казаками и дубленкой — образ с обложки!