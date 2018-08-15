Subbota Showroom сняли кампейн в стиле «Мечтателей» Бертолуччи — и он очень красивый!

Кампейны петербургских магазинов одежды едва ли не красивее лукбуков зарубежных марок. После атмосферной съемки Geasy, сделанной в Лисьем лесу при участии грузинских мужчин и брендов, свое видение актуальных тенденций сезона показали Subbota Showroom. Над кадрами в стиле «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи работали стилист Мария Колосова и фотограф Кристина Арден, а роли Изабель, Мэтью и Тео сыграли Марта Вийдас из DNK Model Management, фотограф Стас Алексеев и врач ФК «Зенит» Никита Кокачев.

В качестве локации — еще не проснувшийся Петербург, а в качестве костюмов — боттичеллиевские платья, шелковые комбинации, страстно «обнимающие» корсеты и купальники, которые можно носить под тренч. Все они сделаны молодыми российскими брендами Alina Komarovskaia, Luda Nikishina, BLCV, Sofia Zharova и Hatfield и продаются в Subbota Showroom на Большой Конюшенной, 1.